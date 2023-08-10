В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что стабильное разрешение ситуации на Украине станет возможным, если Киев остановит военные операции и террористические акции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что долгосрочное и надежное решение возможно только при условии остановки боевых действий и террористических атак со стороны киевской власти», — поделился он.Галузин убежден, что для устойчивого урегулирования необходимо подтвердить основополагающие принципы суверенитета Украины, включая ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный характер. Дипломат также отметил важность признания новых территориальных границ и гарантирования демилитаризации и денацификации страны.
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