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В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ

Кулеба: оборона ВС РФ приносит большие сложности ВСУ
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинское контрнаступление продвигается, обвинив в этом российскую оборону. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.
«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», - объяснил Кулеба.

Он добавил, что украинским военным крайне тяжело продвигаться вперед в подобных условиях.


При этом экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. По его словам, потери Украины в боевых действиях в десятикратном размере превышают потери России. Таким образом, Киев взялся за задачу, которую не может выполнить.

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Минобороны: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы
11 августа 2023, 11:41

Фото: iStock/sfreestee

В Минобороны РФ заявили о том, что сегодня, 11 августа, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в лесном массиве на западе Москвы. Сообщается, что в результате террористической атаки нет пострадавших и разрушений.

Напомним, ранее жители подмосковного Красногорска сообщили о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.

Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».

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Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в районе Работино
11 августа 2023, 11:01

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.
«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить.

По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал скорейшее завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга в Астане.
«Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться», — заявил Османи.

Он также отметил, что после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ появится возможность для установления более близкого сотрудничества и предоставления ответных мер.

Напомним, ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. 

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#киев
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Марочко раскрыл потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на Красно-Лиманском направлении
11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на Красно-Лиманском направлении, неся большие потери. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«ВФУ продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. На данный момент действия противника направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, они перенаправляют основные усилия на другой», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, по его словам, ВСУ предпринимали наступательные попытки с севера-запада и юго-запада Сватово. Марочко добавил, что за последние дни в ходе своего контрнаступления в районах Макеевки и Терны безвозвратные потери ВСУ составили порядка 100 человек.

Ранее он также рассказал, что в районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности.

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СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ
11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/blinow61

Следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными украинскими войсками, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По информации ведомства, из-за преступной деятельности Попко получили ранения и погибли больше 180 человек, в том числе несовершеннолетние. Сообщается, что по его вине были разрушены или частично повреждены свыше  370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.

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#обвинение
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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
11 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Киеве и Киевской и Хмельницкой областях. Мэр столицы Виталий Кличко призывает местных жителей не покидать укрытия.
По информации ТАСС, жители Киева утверждают, что мощный взрыв произошел со стороны аэропорта Жуляны.

Уточняется, что по всей Украине ревут сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха. Причиной называют взлет МиГ 31К. Воздушные силы страны призывают жителей Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей уйти в укрытия. Также угроза ракетных ударов существует в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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#страны
#взрывы
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Марочко: На Купянском направлении активизировалась СБУ
11 августа 2023, 08:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что СБУ принимает меры против тех компаний, которые не хотят вывозить свое оборудование и продукцию. Кроме того, по словам местных жителей, в район прибыли лица в гражданской одежде, которые ведут разведдеятельность.

Напомним, в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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#telegram
#всу
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#сбу
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Два беспилотника сбиты силами ПВО на подлёте к Курску
Старовойт: два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Курску
11 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/rancho_runner

Вечером 10 августа на подлёте к Курску силами российской противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что в Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. Пострадавших нет.


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#пво
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В Польше назвали главную проблему Украины
Rzeczpospolita назвала проблемой Украины неспособность решать свою судьбу
11 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/sandsun

Польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов.
«Украина, которая пытается провести решающие действия, не соответствующие ожиданиям как своим, так и западным партнерам, столкнулась с проблемой контроля над своим будущим», — говорится в публикации.
Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. Кроме того, ситуацию могут изменить политические перемены в США и Евросоюзе.

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#украина
#всу
#киев
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