В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинское контрнаступление продвигается, обвинив в этом российскую оборону. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.
«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», - объяснил Кулеба.
Он добавил, что украинским военным крайне тяжело продвигаться вперед в подобных условиях.
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