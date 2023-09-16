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В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

МИД Украины: переговоры с США по ATACMS идут, скоро Киев получит ракеты
16 сентября 2023, 10:55
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств». По словам Николенко, Зеленский планирует обсудить вопрос альтернативных источников поставок зерна.

Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.

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В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
Полковник Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов
16 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО. Бывший советник главы Пентагона отметил, что прямая помощь украинским боевикам  делает Запад непосредственным участником конфликта с РФ, что в дальнейшем может повлечь за собой жесткий ответ с российской стороны.

По словам Макгрегора, новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.

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В США возмутились ходом Белого дома против России
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США передают Украине все более опасное оружие
16 сентября 2023, 10:13

Фото: iStock/alexkich

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Белый дом передает Киеву все более опасное оружие. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
«А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?», — возмутился бывший аналитик.

Макговерн пояснил, что в любой ситуации американцы согласятся с властями США, по причине того, что не знают истинной ситуации на фронте из-за постоянной лжи в средствах массовой информации. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кассетные боеприпасы Украиной применяются и самым широким образом. 

Напомним, командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. 

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В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами
16 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/petervician

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что государства, чье оружие применяется украинскими боевиками для ударов по Крыму, стоит признать участником военного конфликта, а также разорвать с ними любого вида отношения. По словам парламентария, за РФ должен последовать жесточайший ответ на агрессию.

Шеремет пояснил, что Западу пора осознать, что «ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной».

Напомним, ранее командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. 

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Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском
«Военная хроника» сообщила об авиаударе по позициям ВСУ под Купянском
16 сентября 2023, 06:05

Фото: iStock/JARAMA

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», российские военные провели авиационные атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от города Купянск.
По данным источника, звуки взрывов, предположительно, были слышны в районе между населенными пунктами Калинов и Голубовка, а также вблизи населенного пункта Песчаное в Купянском районе.

Информатор также отметил, что ранее на этой территории находились склады и временные базы 14-й, 41-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

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Украинский военком раскрыл потери ВСУ
Полтавский военком Бережной заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год
16 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата, подполковник Виталий Бережной поделился информацией о потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ходе беседы с интернет-изданием «Полтавщина», он выразил свою озабоченность по поводу убыли личного состава украинской армии и предостерег от серьезных потерь.
Виталий Бережной также высказал предложение об установке участков для уведомления о военной службе в различных микрорайонах Полтавы. По его мнению, на этих площадках должны присутствовать представители местных властей, чтобы оказывать помощь в определении наличия военнообязанных граждан.

В контексте будущих событий Виталий Бережной также сообщил, что в Полтавской области скоро будет сформирована «большая механизированная бригада» и призвал депутатов активно поддерживать этот процесс.

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#помощь
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#удар
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Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю
URA.RU: боец ЦВО сбежал из плена по минному полю, пустив в ВСУ последний патрон
16 сентября 2023, 01:47

Фото: istockphoto.com/zabelin

Согласно рассказу одного из военнослужащих, вернувшегося со специальной военной операции, российский боец из Центрального военного округа (ЦВО) сумел освободиться из плена у Вооруженных сил Украины (ВСУ), пустив в их сторону последний патрон через минное поле. События развернулись следующим образом.
Группа солдат отправилась на разведывательную миссию, и в ходе её выполнения одного из них взяли в плен украинские военные. Враги потребовали, чтобы российский боец сдал своё оружие. Солдат из России отдал магазин и начал разгружать автомат, при этом в оружии оставался всего один патрон. Он прикинулся, что разряжает своё оружие, а затем направил выстрел в сторону своих преследователей.

После этого смельчак решился на отчаянное бегство по минному полю и смог вернуться к своим позициям целым и невредимым. Один из военнослужащих, вернувшихся с операции, назвал этого бойца «сорви-головой» и сравнил с уральским Рэмбо.

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Названы расходы Украины на оборону в 2024 году
Шмыгаль: власти Украины выделят на оборону в 2024 году более 1,5 трлн гривен
16 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/alzay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах правительства выделить более 1,5 триллиона гривен на оборону в бюджете страны на 2024 год. Эти средства будут направлены на обеспечение оборонного сектора и оборону страны.
По данным утвержденного проекта государственного бюджета, на оборонные нужды запланировано выделить 1,685 триллиона гривен. Это на 113 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем бюджете на 2022 год.

Кроме того, в рамках общего бюджета будут выделены средства на социальную сферу, образование и медицину, которые составят 850 миллиардов гривен.

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#удар
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В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ
15 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/vadimrysev

Российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники» в интервью «РИА Новости».
«Сбили нашим дроном беспилотник противника», - прокомментировал ситуацию российский военнослужащий. 

По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание. 

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявил, что Вооруженные силы Украины вынуждены были прервать контрнаступление, потому что более чем за три месяца оно не дало никакого результата. Он также отметил, что такие операции должны давать результаты в течении месяца, в противном случае – их можно считать провальными. 

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ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием
ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западными ракетами
15 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/alzay

Командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.
Олещук подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» «работают прекрасно».

Ранее Олещук заявил, что ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться. Отметим, что украинская авиация может наносить подобные удары только с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. 

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Достижения.рф