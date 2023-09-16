В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

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Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.
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