Фото: iStock/Michele Ursi
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила опасения относительно докладов о том, что британская разведка MI6 подготавливает диверсионный отряд из украинских боевиков, передает РИА Новости. Она отметила, что такие действия усиливают конфликтный потенциал в Африке и указала на планы Великобритании использовать украинских наемников для достижения своих целей в разных частях мира.
Отряд планируется отправить в Африку во второй половине августа судном из Измаила. По сообщениям источника, отрядом будет командовать офицер ГУР Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и ранее участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.
Читайте также:
ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области
ВСУ ждет крах, после разгрома украинской армии в Запорожье
Рогов: ВСУ введут в бой британские танки Challenger на запорожском направлении
Артем Кузьмин