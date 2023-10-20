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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее издание Front Populaire сообщало, что президенту Украину придётся принять четыре важных условия, если он хочет достичь мира. При этом журналист издания написал, что для урегулирования конфликта недостаточно прекращения огня – необходима основательная работа, в которую, в том числе входит и проведение переговоров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова