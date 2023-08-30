В Минобороны подтвердили атаку БПЛА на Брянскую область и Крым

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В Минобороны России заявили о предотвращении очередной попытке ВСУ совершить атаку беспилотными летательными аппаратами по территории РФ.
«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, дежурные силы средств противовоздушной обороны РФ уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Кроме того, крылатая ракета была сбита над Крымом.
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