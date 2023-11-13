В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»

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В Минобороны РФ заявили, что ложное сообщение о перегруппировке войск «Днепра» является провокацией. Об этом сообщает РБК.
«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — заявили РБК в Минобороны.
Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.
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Элина Позднякова