В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

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«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также уточняется, что в ДНР возле Урожайного российскими силами пресечена деятельность украинской ДРГ. Таким образом за минувшие сутки на данном направлении противник потерял порядка 180 человек живой силы. Кроме того, была уничтожена вражеская боевая техника в том числе иностранного производства.
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