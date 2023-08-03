В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении

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Ранее в NYT рассказали, что ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники в первые две недели контрнаступления.
«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - заявили в издании.
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