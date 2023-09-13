В Минобороны раскрыли судьбу кораблей, поврежденных при ударе по Севастополю

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Два корабля ВМФ, которые были повреждены в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, будут восстановлены и продолжат нести свою боевую службы. Так заявили в Минобороны России.
«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате вражеской атаки были повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.
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Элина Позднякова