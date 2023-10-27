В Минобороны раскрыли возможности новейшей ракеты ЛМУР

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В интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Воздушно-космических сил России генерал-майор Игорь Романов раскрыл возможности последней легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), известной как «Изделие 305».
Генерал-майор Игорь Романов подчеркнул, что Воздушно-космические силы России уже несколько лет внедряют глубокие модернизации в боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, которые активно используют новые управляемые ракеты. По словам Романова, пилоты проявили высокую оценку значительному расширению боевых возможностей, доступных благодаря модернизированным вертолетам.
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