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За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», — сообщили оборонном ведомстве.
Ранее американское издание Newsweek писало, что за 5 месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что украинское контрнаступление безрезультатно.
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Алина Юрчак