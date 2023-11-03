Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдается в плен, чтобы избежать мясных штурмов

В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдается в плен, чтобы избежать мясных штурмов

МО РФ: за неделю 28 солдат ВСУ сдались в плен, чтобы не идти в мясные штурмы
03 ноября 2023, 15:16
Фото: istock / Liudmila Chernetska

Фото: istock / Liudmila Chernetska

За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», — сообщили оборонном ведомстве.

Ранее американское издание Newsweek писало, что за 5 месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что украинское контрнаступление безрезультатно.


Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

#всу
#рф
#плен
#сво
#контрнаступление
#спецоперация
Читайте нас в
«Разглядеть успехи можно только через лупу»: В США высказались о контрнаступлении ВСУ
Newsweek: ВСУ не смогли достичь ни одной поставленной цели контрнаступления
03 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/Michele Ursi

За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, Вооруженные силы Украины не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом сообщили в американском издании Newsweek.
«Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

Журналисты отметили, что сперва украинское руководство возлагало очень большие надежды на успех контрнаступательной операции ВСУ, однако, сейчас стало ясно, что она полностью провалилась.

В статье выделили два фактора, которые помешали ВСУ добиться хоть сколько-нибудь значимых успехах: огневое превосходство ВС РФ и мощная российская линия обороны.

Читайте также: 

«Это тупик»: Американский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ

Артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ и склад с боеприпасами

РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
#операции
#всу
#вс рф
#сво
#контрнаступление
#сша
Читайте нас в
Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру
03 ноября 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
Лавров отметил, что российские подходы к тому, чтобы этот мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности России и интересов граждан, живущих на этих территориях, хорошо известны. 

Ранее министр иностранных дел обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений.  Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».

Читайте также:

Лавров возложил на Запад ответственность за развал Украины

Орбан: амбициозный план Европы по Украине оказался провальным

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
#соглашения
#президент
#план
#министр
#мир
#запад
#лавров
Читайте нас в
«Это тупик»: Американский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ
Наёмник Вандайк рассказал о большом числе убитых американцев в рядах ВС Украины
03 ноября 2023, 13:41

Фото: istock / Olena_Z

Наемник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американских граждан.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — поделился боец.
Как утверждает Вандайк, в украинских наемнических батальонах умерло не только много американцев, но и бойцов из европейских стран. Наемник поделился, что правительство Украины поздно начало контрнаступление, из-за чего бойцам ВСУ нужно сражаться с хорошо подготовленными линиями обороны РФ.

Он назвал происходящее тупиком, который признают даже военные Украины. 

Ранее сообщалось, что в составе ВСУ были замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

#военные
#правительство
#человек
#youtube
#всу
#наемники
#рф
#контрнаступление
Читайте нас в
На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных
ГБР Украины сообщило о ликвидации канала сбыта психотропных веществ для военных
03 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/akiyoko

Государственное бюро расследований Украины сообщило в своем телеграм-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сообщается, что канал был налажен ранее судимым жителем Николаевской области за такого же рода преступления. 

Ранее украинский военный Пётр Панайотов, попавший в плен ВС РФ рассказал, что солдаты ВСУ массово употребляют наркотики. По его словам, под Мариуполем украинские военные  имели доступ к наркотикам.

Он отметил, что командиры знали об этом, однако ничего не предпринимали. После бегства украинской полиции из здания РОВД Панайотов вместе со всей своей группой решили обыскать помещение и выкрали оттуда амфетамин, героин, метадон и разные другие.

Читайте также:

Украинский пленный заявил о повсеместной наркомании среди ВСУ

Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового

Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения
#наркотики
#военные
#солдаты
#всу
#вс рф
#украина
Читайте нас в
Наемник из США Вандайк назвал число погибших в рядах ВСУ американцев
Наемник из США Вандайк: В подразделениях ВСУ погибло более 500 американцев
03 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В ходе украинского конфликта погибло множество американцев, воевавших в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал наемник из США Мэттью Вандайк.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения. Также Вандайк сообщил, что, помимо граждан США, в рядах ВСУ сражаются наемники из разных стран Европы, среди которых также многие гибнут.

Американский военный считает, что украинское командование слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сталкиваться с отлично подготовленными линиями российской обороны. Наемник отметил в заключение, что  в настоящий момент для ВСУ наступила тупиковая ситуация, что признают даже украинские военные.

Читайте также:

Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового

У Работино заметили французских снайперов

«Тупик»: Главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание
#сша
#военные
#человек
#youtube
#всу
#наемники
#контрнаступление
#украина
Читайте нас в
Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры
03 ноября 2023, 12:59

Фото: iStock/sarawutk

Объект критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины получил повреждения, в результате возник пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По словам Козицкого, возгорание было оперативно ликвидировано. Однако название предприятия, на котором был пожар, глава областной администрации называть не стал.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Читайте также:

В Полтавской области на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание

Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание

Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве
#пожар
#предприятие
#возгорание
#предприятия
Читайте нас в
Рогов сообщил об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Вербового
Рогов: группу пехоты ВСУ на бронетехники уничтожили в районе Вербового
03 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/zabelin

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа пехоты ВСУ на бронетехнике пыталась на скорости прорваться к позициям российских войск в районе Вербового на запорожском фронте, но была остановлена и уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что далее были новые атаки в направлении Работино и Вербового, однако российские артиллеристы отразили все атаки с помощью тяжелых минометов. 

Напомним, это не первый случай уничтожения украинских боевиков на данном участке боевых действий. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. В составе двух ДРГ было по пять-семь человек, половина из них уничтожена российскими военными, те, кто остался в живых, бежали. Он отметил, что продвижения украинских войск не допущено.

Читайте также:

ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения
#военные
#человек
#всу
#удар
#рогов
#украина
#россия
#вс рф
Читайте нас в
В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
Экс-разведчик Риттер: правительство Зеленского падет по окончании спецоперации
03 ноября 2023, 10:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате специальной операции, проводимой РФ. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению Риттера, Зеленский отказался от стамбульского договора о постоянном нейтралитете Украины, по этой причине он рискует потерять еще больше территорий. Бывший разведчик выразил мнение, что ВС России возьмут Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что «бандеризм будет истреблен».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного.

Читайте также:

Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
#военные
#мнение
#зеленский
#запад
#магатэ
#владимир рогов
#заэс
#удар
Читайте нас в
Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения
Офицер Дэвис: Украина не сможет добиться военных успехов в конфликте с Россией
03 ноября 2023, 10:30

Фото: iStock/Olena_Z

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска не смогут добиться военных успехов в конфликте с РФ. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Дэвиса, ВСУ не смогли сдвинуться с мертвой точки в своем контрнаступлении, хотя на подготовку было направлено множество сил. Бывший полковник отметил, что если США предоставят Украине сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Киеву американский президент Джо Байден, это никак не изменит ход противостояния.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки. 

Читайте также:

В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
#сша
#минобороны рф
#военные
#президент
#всу
#удар
#джо украина
Читайте нас в
Достижения.рф