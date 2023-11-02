В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре

Фото: iStock/Yurchello108
Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.
Рогов отметил, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет. Он подчеркнул, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.
Читайте также:
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.
Читайте также:
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
Екатерина Коршунова