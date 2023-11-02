Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре

В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре

Минобороны РФ: Киев совершил провокацию с целью создать катастрофу на ЗАЭС
02 ноября 2023, 16:05
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.


Рогов отметил, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет. Он подчеркнул, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.

Читайте также:

Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
#военные
#жилой владимир рогов
#удар
#пво
#дроны
#украина
Читайте нас в
На СВО погиб оператор дронов, который уничтожил 19 лодок ВСУ на Днепре
02 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Во время боевой задачи скончался оператор FPV-дронов с позывным Мечта, который уничтожил 19 украинских лодок на Днепре.
ТАСС пишет, что, по словам представителя предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», погибший проходил у них подготовку.

«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», - сообщил собеседник агентства.
Сообщается, что восемь лодок были ликвидированы в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр. Тогда расчет Мечты работал без перерыва  почти двое суток.

Погибший был награжден медалью «За отвагу». В данный момент сейчас готовятся документы о присвоении Мечте посмертно звания Героя России.

First Person View (FPV, с англ. »вид от первого лица») – понятие, используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
Украина втридорога приобретает оружие у своих партнеров
02 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/undefined undefined

Украина втридорога покупает оружие советской разработки у партнеров.
Об этом пишет издание Defence One, ссылаясь на данные торгового агрегатора Import Genius. Стало известно, что в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от компании из Болгарии через польское правительственное агентство стратегических резервов.

Каждый снаряд обошелся Украине почти в 3 тысячи долларов. А Россия платит в 3 раза меньше за такие же боеприпасы.

По данным СМИ, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на 346 млн долларов. Поставщиками оружия стали Болгария, Румыния, Чехия, а также Турция.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.

Читайте также:

Немецкий генерал вынес приговор ВСУ

В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить

Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
МО: ВС России поразили украинский Су-27 на аэродроме в Полтавской области
02 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/ANGHI

Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в результате удара российских войск был поражен украинский самолет Су-27. В ведомстве добавили, что ВС России уничтожили пункт управления беспилотными летатлельными аппаратами ВСУ в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.

Отмечается, что в районе Янтарного в Херсонской области также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.

Читайте также:

В Ростовской области повторно сработала система ПВО

Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

У Киева нет перспектив победы, заявил Песков
#самолет
#минобороны рф
#днр
#всу
#киев
#песков
#пво
#дроны
Читайте нас в
В Ростовской области повторно сработала система ПВО
Губернатор Голубев: в Ростовской области вновь сработала система ПВО
02 ноября 2023, 15:21

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что систему ПВО задействовали повторно в Ростовской области.
По словам Голубева, система противовоздушной обороны сработала в 14.40. Он отметил, что военнослужащие выполняют свою работу.

Отмечается, что первый раз система ПВО была задействована в 14.17. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.

Читайте также:

Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал

Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
#дом
#новости
#всу
#владимир рогов
#пво
#дроны
Читайте нас в
Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
Рогов: Запад делает ставку на Залужного и готовит его на замену Зеленскому
02 ноября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, по этой причине в западных средствах массовой информации публикуются заявления Залужного, в которых он дает адекватную оценку происходящего на передовой. Рогов отметил, что это свидетельствует о том, что Залужный готов к проведению переговоров и переформатированию власти.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

Читайте также:

Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте

Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
#конфликт
#армия
#всу
#вс рф
#песков
#рогов
#владимир зеленский
Читайте нас в
«Переговоры и отказ от территорий»: В Польше предрекли исход СВО
Польский полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий
02 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киевским властям рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией и отказаться от территорий, с таким заявлением выступил польский полковник Мачей Матысяк в интервью для Wirtualna Polska.
«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», - прокомментировал ситуацию Матысяк.

По мнению полковника, об украинском контрнаступлении давно можно забыть, как о провальном плане. Тактика командиров ВСУ, бросающих в бой огромное количество солдат и техники, оказалась явно проигрышной. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

Читайте также: 

Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО

«С ностальгией вспоминаю годы службы»: Шапкин посетил пункт отбора на СВО в Балашихе

Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
#сво
#всу
#переговоры
#польша
#украина
Читайте нас в
В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить
02 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/Rawf8

Соблазненную сотрудником СБУ 19-летнюю девушку задержали за шпионаж.
В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку. Её подозревают в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины, пишет NEWS.ru.

Девушка обвиняется по статье о государственной измене. Ей может грозить грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемая собирала информацию о расположении российской техники и отправляла их майору украинской спецслужбы, который вёл с ней интимные переписки. К тому же мужчина обещал на ней жениться. Сообщается, что девушка  была администратором Telegram-канал «Мелитополь — это Украина».

Ранее в Севастополе был задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма

Читайте также:

Немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Nestle оказалась в украинском списке «спонсоров войны»

Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Рогов: при налете украинских дронов-камикадзе на Энергодар никто не пострадал
02 ноября 2023, 13:59

Фото: iStock/NiseriN

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет.
Рогов отметил, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.

Ранее Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

По словам Рогова, атака дронов-камикадзе ВСУ по Энергодару связана с попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов подчеркнул, что украинские боевики организовали системную атаку, на город ударные беспилотники направлялись один за одним. 

Читайте также:

Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе

Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

Немецкий генерал вынес приговор ВСУ
#жилой новости
#всу
#магатэ
#атака
#рогов
#дроны
Читайте нас в
Немецкий генерал вынес приговор ВСУ
Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге
02 ноября 2023, 13:34

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. Об этом сообщает Welt.
По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе. Он также отметил, что для украинских солдат все происходящее является тупиком.

Ранее бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем блоге заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены. Резервов у украинской армии почти не осталось. По его мнению, хороших вестей с фронта для Киева уже не будет. На фоне того, что украинцы уже бросают танки Leopard, провала ВСУ не избежать.

Читайте также:

Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены

Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
#танки
#солдаты
#всу
#украина
#контрнаступление
#вс рф
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф