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Украинские штурмовые подразделения несут большие потери при попытках закрепиться в районе посёлка Опытное в ДНР, сделать они этого не могут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 1 армейского корпуса (АК) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что штурмовики ВСУ теряют огромное число бойцов и не могут закрепиться или продвинуться в Опытном, несмотря на постоянные заявления киевских властей о получении частичного контроля над поселком.
Накануне в Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки.
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Элина Позднякова