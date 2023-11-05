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В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили 235 военных
05 ноября 2023, 14:39
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении, потери противника оцениваются в 235 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что группировка российских войск «Юг» отбила атаку противника на донецком направлении, в результате чего ВСУ потеряли около 235 военных и две бронированные машины и шесть автомобилей.

Бои велись в районах населённых пунктов Богдановка, где с помощью авиации и артиллерии была отражена атака 77-й аэромобильной бригады ВСУ. А также около Красного, Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике, где были ликвидированы силы трёх бригад ВСУ.

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#вс рф
#всу
#россия
#украина
#спецоперация
#днр
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Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ
05 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto/frantic00

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Жертв среди населения нет, но снаряды повредили опоры линии электропередачи и вышку сотовой связи.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже выехали на место и приступили к ремонтно-восстановительным работам на поврежденных объектах. Также он добавил, что в одном из домов осколками были выбиты стекла в окнах. Старовойт заверил, что местные власти обязательно помогут жильцам пострадавшего дома с ремонтом.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, подвергая обстрелам мирные города и объекты на территории России. Так, недавно ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области.

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Минобороны Украины расследует гибель 20 военных при награждении под Запорожьем
05 ноября 2023, 11:44

Фото: iStock/alzay

Минобороны Украины расследует гибель 20 военных после ракетного удара российской армии на запорожском направлении. Об этом в соцсетях сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
Уточняется, что удар произошёл 3 ноября. По сообщениям украинского МВД, атака произошла во время вручения наград военнослужащим. 

По словам Умерова, расследованием произошедшего, а именно, выяснением всех обстоятельств будет заниматься Главная инспекция Минобороны Украины. 

Российское военное ведомство неоднократно заявляло о том, что не производит удары по гражданской инфраструктуре и населению. Удары наносятся исключительно по военным объектам. 

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#украина
#обстрел
#мвд
#всу
#минобороны
#удар
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Российские бойцы не дали украинцам эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой
05 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/dr_evil

Бойцы «Южной» группировки российских войск в районе Авдеевки сорвали попытку ВСУ эвакуировать в тыл для ремонта ранее подбитый танк Leopard 2. Цель еще раз поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Как рассказал РИА Новости один из российских военнослужащих, ранее бойцы из 114-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) подожгли танк, экипаж покинул его. В сторону «Леопарда» начала выдвигаться техника, чтобы оттащить его в тыл и затем отремонтировать. Тогда солдаты ВС РФ открыли плотный минометный огонь, что заставило технику ретироваться с поля боя.

После этого наши солдаты решили уничтожить танк с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Оператор планировал попасть в отсек, где размещается боекомплект, после детонации которого от танка вообще бы ничего не осталось. Однако удалось только прожечь башню, что, впрочем, тоже сделало Leopard 2 неремонтопригодным. 

Недавно издание Forbes отмечало, что всего за пару недель российские военные уничтожили четверть всех поставленных на Украину танков Leopard 2. На самом деле уже больше. Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 25 немецких танков, а всего Киеву была поставлена 71 машина.

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#солдаты
#вс рф
#танк
#машина
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Independent: ВСУ планируют зимой масштабную атаку дронов на регионы России
05 ноября 2023, 05:52

Фото: iStock/Yurchello108

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют осуществить масштабную зимнюю атаку БПЛА на регионы России. Об этом рассказал британскому изданию Independent курирующий подобные атаки начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба украинской армии Сергей Баранов.
«Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными», — заявил Баранов журналистам.

По его словам, на Украине сейчас собраны одни из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире.

Вооружённые силы Российской Федерации побеждают в битве беспилотных летательных аппаратов в небе над Украиной. Об этом рассказал украинский военный изданию The Washington Post (WP). Как утверждает собеседник издания, российским беспилотникам трудно противостоять, так как армия России использует БПЛА для поражения более маленьких целей, а также могут использовать сразу 2 устройства. Это свидетельствует о том, что российские войска обладают большими запасами беспилотников, в отличие от украинских.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

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#сво
#россия
#бпла
#украина
#великобритания
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Войска ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
05 ноября 2023, 05:32

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сначала взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинской армии под Красным Лиманом. Об этом заявили в Минобороны, также продемонстрировав кадры боевой работы разведроты группировки ВС РФ «Центр».
«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — сказано в сообщении, выпущенном ко Дню военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.

В военном ведомстве уточнили, что работали сразу две группы разведчиков. Первая на квадроцикле отправилась на передовую, чтобы наблюдать оттуда с беспилотника. Вторая перемещалась по местности скрытно и пешком.




После зачистки опорного пункта разведчики продолжили движение вглубь Краснолиманского направления спецоперации, расширяя серую зону, покинутую боевиками ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику
Рогов: ПВО сбили три ракеты Storm Shadow над Бердянском
04 ноября 2023, 20:51

Фото: iStock/3D_generator

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Бердянском три ракеты ВСУ, которые были поставлены Украине с Запада. Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Уточняется, что в небе над Бердянском российскими ПВО были сбиты три ракеты Storm Shadow, которые отправляет Украине Запад.

Ранее американский экс-дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил, что Россия в скором времени может взять Одессу и, тем самым, полностью перекрыть Украине выход к Чёрному морю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#всу
#вс рф
#пво
#спецоперация
#россия
#украина
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В районе судостроительного завода в Керчи сработали системы ПВО
04 ноября 2023, 18:33

Фото: iStock/vadimrysev

В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи сработала система ПВО.
Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», —сообщил он в Telegram-канале.
Никто не пострадал. Аксёнов призывает сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха. Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщает в субботу пресс-служба Ростеха. 

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.

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#сво
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
04 ноября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Днём в субботу, 4 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он не привёл подробности произошедшего. На время объявления тревоги местным жителям было рекомендовано проследовать в укрытия или обезопасить себя дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.
 
Последний раз тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября. Предупреждение опубликовали в 6:47 по мск, а в 7:20 тревогу уже отменили. Правда, спустя несколько часов появилось новое предупреждение.

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Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик

Генерал ВСУ Хоренко не понял, за что его уволили

 
#всу
#сво
#украина
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Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик
04 ноября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist.
Валерий Залужный считает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.
 
«Сегодня прошло время - люди уставшие. Все устают. Но это не патовая ситуация», —сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приехала с визитом в Киев в субботу, 4 ноября.
Зеленский утверждает, что если Киев примет решение отдать РФ часть территорий, то конфликт всё равно не прекратится.

Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны. Америка  без официального объявления поставила Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом пишет издание Forbes.

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#всу
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