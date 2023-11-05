В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на донецком направлении

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Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении, потери противника оцениваются в 235 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Бои велись в районах населённых пунктов Богдановка, где с помощью авиации и артиллерии была отражена атака 77-й аэромобильной бригады ВСУ. А также около Красного, Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике, где были ликвидированы силы трёх бригад ВСУ.
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Анастасия Чинкова