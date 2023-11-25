В Минобороны РФ озвучили успехи российской армии за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 , 18 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что истребители были уничтожены неподалёку от населённых пунктов Першотравенск и Брагиновка в Днепропетровской области.
А реактивный снаряд HIMARS и 18 беспилотников были перехвачены на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированные удары по Киеву. В результате обстрела центральная часть города осталась без света из-за повреждения магистральных воздушных линий энергопередачи и линий распределения.
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Анастасия Чинкова