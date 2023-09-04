В Минобороны РФ рассказали о новом подвиге героя СВО

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что лейтенант танкового взвода ВС РФ Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе СВО и сумел поразить опорный пункт противника, обратив его в бегство. Об этом пишет РИА Новости.
«Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления», — цитирует агентство слова собеседника.
Чехов добавил, что в ходе боёв под командованием лейтенанта Ибрагимова удалось поразить опорный пункт ВСУ и ликвидировать более десяти украинских военных.
«Оставшиеся силы противника впали в бегство», — заключил начальник пресс-центра «Востока».
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