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В Минобороны РФ рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

01 декабря 2023, 11:24
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Сотрудники военной полиции в Запорожской области дали возможность военнопленным ВСУ связаться по телефону со своими родными и близкими. Украинца смогли сообщить родственникам, что они живы и находятся в плену.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. По словам сотрудника военной полиции с позывным Сталкер, из десяти военнослужащих ВСУ, которым разрешили позвонить домой, семьи восьмерых ничего не знали о судьбе своих родных до телефонного звонка. По словам российского военного, к такому отношению к военнопленным их обязывают не воинские звания и международные конвенции, а звание человека.

Украинцы сообщали родным, что с ними все в порядке, они находятся в России, в плену. Надеются после обмена вернуться домой. 20-летний военнопленный Максим Перкало сказал матери, что к ним относятся хорошо, чего он даже не ожидал. Те пленные, которые не смогли сразу дозвониться, оставляли родным голосовые сообщения, в которых говорили, что у них все хорошо и они рассчитывают скоро увидеться с семьями.

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Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ
МИД Украины: ВСУ угрожают перебои с топливом из-за блокады польской границы
01 декабря 2023, 12:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель МИД Украины Bild.
По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты. 

Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев. 

Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.

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Половник Баранец: Зеленский решил закопать свою армию в окопы
Половник Баранец объяснил, какие проблемы ждут Зеленского с наступлением зимы
01 декабря 2023, 12:06

Фото: IStock/zabelin

Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Киев начнёт переходить от атак к обороне, что приведёт к большим потерям со стороны украинской армии. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Похоже, что Зеленский решил закопать свою армию в окопы. Это говорит не только о смене стратегии, но и о тех проблемах, которые ожидают Зеленского зимой. Армия будет переходить к позиционной обороне, личный состав будет сидеть в окопах, что облегчит нам решение задач. Мы не будем действовать по-украински, устраивая для своих штурмы, мы будем бомбить их оборонительные рубежи ракетами, бомбами снарядами, авиацией», — отметил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что российская армия тоже будет менять стратегию, но осторожно. По словам полковника в отставке, Россия не будет рисковать личным составом.
«Если Зеленский рассчитывает, что завтра Герасимов прикажет армии и дивизиям идти в наступление на эти оборонительные рубежи, то он ошибается. Мы категорически против мясных штурмов. Если армия переходит к обороне, она явно рассчитывает, что Россия купится на эту удочку. Но у нас генералов дураков нет», — заключил Баранец.
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#россия
#армия
#зеленский
#виктор баранец
#спецоперация
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Зеленский признал армию России второй в мире по силе
01 декабря 2023, 12:05

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России является второй в мире по своей силе. Его слова передает Associated Press.
Зеленский заявил, что доволен тем, что ВСУ не отступают в противостоянии со второй в мире по силе армии. И такое положение дел его вполне устраивает.

Однако украинский лидер отметил, что не доволен потерями среди ВСУ. По его словам, украинская армия не получила от стран Запада вооружение в необходимом объеме, и он этим не удовлетворён, однако и жаловаться ему не приходится.

Ранее зеленский также признал, что слышит голоса в пользу переговоров с Россией среди руководства западных стран. По словам главы Украины, «некоторые голоса всегда слышны. Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли давление со стороны западных стран по поводу начала переговоров с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. При этом Зеленский отметил, что речи о давлении пока нет, но признал, Украина четко почувствовала переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.

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#конфликт
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#украина
#вооружение
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#всу
#зеленский
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На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге и Николаевской области
01 декабря 2023, 12:01

Фото: istockphoto/RamonCast

Баштанский район Николаевской области на Украине подвергся ударам. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
В своем телеграм-канале он написал, что атакам подверглись предприятия агропромышленного комплекса. В результате взрывов повреждения получили складские помещения, ангар для хранения зерна и сельскохозяйственная техника, уточнил руководитель ОВА. По словам представителя украинских властей, инцидент произошел в результате ударов российских беспилотных летательных аппаратов.

Также взрывы произошли на территории Кривого Рога в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской военной администрации Александр Викул. Он уточнил, что город подвергся ночной атаке беспилотников.

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#беспилотник
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Российский дрон «Ланцет» уничтожил Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
01 декабря 2023, 10:54

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Усовершенствованный российский дрон-камикадзе «Ланцет» ударил по штурмовику Су-25 ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом написало издание «Военное обозрение».
Согласно сообщению, российский беспилотник уничтожил украинский военный самолет на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Издание опубликовало видео, в котором видно, как боеприпас врезается в самолет, после чего произошел взрыв.
 
Ранее портал Business Insider писал, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.

В публикации отмечается, что БПЛА «Ланцет» превратились в настоящую проблему для ВСУ. Беспилотник постоянно совершенствуется и после появления новых модификаций представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.

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#военные
#беспилотник
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#бпла
#всу
#вс рф
#дроны
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Новости СВО: где ВСУ перешли от наступления к обороне, на каком направлении атакуют ВС РФ
01 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Evgeny555

Интенсивные бои продолжаются на нескольких участках фронта несмотря на ухудшение погодных условий. Российские бойцы переходят от активной обороны в наступление и вынуждают противника отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о новой тактике ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ перешли в оборону

 
Украинские военные возводят новые оборонительные линии от Донбасса до Западной Украины вместо новой волны наступления. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он рассказал, что тактика ВСУ на линии фронта изменится, и теперь Украина будет обороняться. Совещание по вопросам строительства фортификационных укреплений уже было проведено, добавил украинский лидер.

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

ВС РФ уничтожили иностранных наемников под Угледаром  


Мотострелки из группы «Восток» уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские бойцы в течение суток отразили четыре атаки противника, в ряды которого входили иностранные наемники. Бои шли на Южнодонецком направлении под Угледаром.

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром


Группа пехоты ВСУ уничтожена на опорном пункте под Соледаром в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Место дислокации противника поразил расчет САУ «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения ВДВ. В результате удара, была уничтожена группа пехоты ВСУ.
В министерстве также добавили, что артиллеристы ВДВ ежедневно выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника.


ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино


Украинский танк немецкого производства Leopard 2A4 был уничтожен российскими бойцами из 136-й бригады ВС РФ в районе села Работино Запорожской области. Об этом пишет издание РИА Новости. По информации агентства, машина ВСУ была поражена в двух километрах от населенного пункта силами расчета FPV-дрона.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствую онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигналы оповещения сработали в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Последние новости СВО


ВС РФ идут в наступление в районе Синьковки и закрепляют позиции на Купянском направлении в лесном массиве. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Удалось расширить зону контроля российским бойцам на Соледарском участке фронта. ВС РФ продвигаются южнее Берховского водохранилища к питомнику.
 
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

Обстановка на южном фланге Бахмута прежняя. Ни одной из сторон конфликта не удается достигнуть преимущества.
 
ВСУ атаковали на Ореховском направлении несмотря на непогодицу,однако российские военные заставили противника отступить.

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#минобороны рф
#украина
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#владимир зеленский
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#вс рф
#наемники
#сво
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Минобороны: Российские военные уничтожили следовавший к Крыму морской дрон ВСУ
01 декабря 2023, 09:23

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российская морская авиация уничтожила в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшийся в направлении Крыма. Это произошло около 8:00 в пятницу, 1 декабря.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, морской беспилотник, двигавшийся в сторону Крымского полуострова, был обнаружен в западной части Черного моря. Цель была ликвидирована из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота РФ.

По данным министерства обороны, за прошедшую неделю российскими военными были уничтожены 12 украинских безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма. 17 ноября в юго-западной части акватории Черного моря морская авиация уничтожила сразу семь морских беспилотников, а также один быстроходный катер с десантом ВСУ.

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#всу
#вооружения
#рф
#чёрное море
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AP: Зеленский заявил о новой стадии конфликта с Россией
01 декабря 2023, 09:13

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой стадии в конфликте с Россией, в интервью для Associated Press.
«Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

При этом, ранее ​украинский лидер написал в своём Telegram-канале, что Вооружённые силы Украины перейдут к новой ​тактике в ведении боевых действий. Украинская ​армия больше не будет наступать и перейдёт к укреплению обороны от Донбасса до Западной Украины.

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#армия
#сво
#владимир зеленский
#всу
#контрнаступление
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Зеленский сообщил о переходе обороны от Донбасса до Западной Украины
01 декабря 2023, 07:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев не станет предпринимать новую контрнаступательную операцию, вместо этого он возведёт новые оборонительные линии от Донбасса до Западной Украины, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Он также подчеркнул, что теперь тактика ведения боевых действий ВСУ изменится от наступления к обороне. 

А в это время настроения в западном обществе в отношении поддержки Украины также терпят заметные изменения. Провал украинского контрнаступления вынудил западные элиты задуматься о рациональности выделения огромных средств на поддержку проигравшей стороны. В США, тем временем, готовятся подписать с РФ мирные соглашения.

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