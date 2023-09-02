В Минобороны РФ рассказали об отпусках мобилизованных военных

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В Министерстве обороны России рассказали об отпусках мобилизованных на СВО военнослужащих. Ранее соответствующий запрос в ведомство отправила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Министерство в настоящее время готовится к предоставлению мобилизованным военным отпусков.
Уточняется, что эта категория военнослужащих должна уходить в отпуск каждые шесть месяцев на 14 суток минимум. При этом, в эту продолжительность не входит время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и возвращение обратно.
График отпусков военнослужащих сейчас составляется в Минобороны. В ведомстве добавили, что он может корректироваться при необходимости, в случае возникновения затруднительной ситуации в зоне СВО, которая потребует увеличение числа бойцов.
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Уточняется, что эта категория военнослужащих должна уходить в отпуск каждые шесть месяцев на 14 суток минимум. При этом, в эту продолжительность не входит время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и возвращение обратно.
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Анастасия Чинкова