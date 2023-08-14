В Минобороны РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на сватовском направлении

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.

Гражданских планируют вывезти из 37 населенных пунктов Купянского района. Всего к эвакуации готовят 11 тысяч человек, включая 600 детей. Также готовится к выезду и городская администрация. Официальное руководство ВСУ заявило, что эта акция проводится в целях обеспечения безопасности мирного населения. Но от местных жителей поступала информация, что военные проводят эвакуацию в тыловых районах, чтобы затем захватить дома уехавших людей.



Киевские власти объявили, что в Харьковской области будет проведена в 53 населенных пунктах Харьковской области, находящихся поблизости от зоны боевых действий. Такая необходимость возникла из-за того, что российские войска успешно развивают наступление на Купянск.

Александр Бойцов