В Минобороны РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на сватовском направлении

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Российские военные из группировки «Центр» отразили две атаки военнослужащих ВС Украины на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп <...> Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — сообщил Савчук (цитата по ТАСС).Также, по его словам, с помощью ЗРК «Стрела-10» российскими бойцами был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населенного пункта Плащанка.
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