В Минобороны РФ заявили о повторной атаке на Ростовскую область

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«Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что выпущенная ВСУ ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны над городом Азов Ростовской области. Обломки уничтоженной ракеты упали в безлюдной местности, заключается в сообщении.
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