В МИнобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

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Минувшей ночью в небе над Крымом российская система противовоздушной обороны уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов\\\\\\\. Об этом сообщили в Минобороны России\.
«Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. », -говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, 11 украинских беспилотников были ликвидированы с помощью дежурных сил ПВО в небе над территорией Крыма.
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Элина Позднякова