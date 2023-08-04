В Минобороны России раскрыли потери ВСУ с начала контрнаступления

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В Минобороны России заявили, что с начала масштабного украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 43 тысяч человек живой силы. Также ВС РФ уничтожили около 4,9 тысяч единиц вражеского вооружения.
«Потери ВСУ с начала так называемого наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тыс. военнослужащих», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.При этом уточняется, что в указанное число не входят раненые украинские военные и иностранные наёмники, а также те, кто был ликвидирован в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах Украины.
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Элина Позднякова