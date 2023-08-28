В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ под Купянском

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют некоторые тактические успехи под Купянском. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции.
«Это логичный ход врага – отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении», - объяснил Резников.
Он также добавил, что российские силы продвигаются на Купянском направлении. Однако Резников также считает, что российские военные могут попасть в котел под Купянском в случае, если ВСУ смогут продвинуться на Артёмовском направлении.
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Элина Позднякова