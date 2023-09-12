В Минобороны впервые заявили об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 «Sakarya»

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В Минобороны России впервые заявили об уничтожении российскими силами боевой машины РСЗО Т-122 «Sakarya» турецкого производства на Купянском направлении.
«За сутки на данном направлении уничтожено три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Потери противника в живой силе составили до 25 человек. Также российскими силами уничтожен склад боеприпасов противника в районе Гремячки Черниговской области.
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