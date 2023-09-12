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В Минобороны впервые заявили об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 «Sakarya»

12 сентября 2023, 14:16
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны России впервые заявили об уничтожении российскими силами боевой машины РСЗО Т-122 «Sakarya» турецкого производства на Купянском направлении.
«За сутки на данном направлении уничтожено три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Потери противника в живой силе составили до 25 человек. Также российскими силами уничтожен склад боеприпасов противника в районе Гремячки Черниговской области.


Ранее в Минобороны России заявили, что украинские штурмовые подразделения несут большие потери при попытках закрепиться в районе посёлка Опытное в ДНР, сделать они этого не могут. Уточняется, что штурмовики ВСУ теряют огромное число бойцов и не могут закрепиться или продвинуться в Опытном, несмотря на постоянные заявления киевских властей о получении частичного контроля над поселком.

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Минобороны РФ: Беспилотник сбит в небе над Белгородской областью
12 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/R_Type

В небе над Белгородской областью российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сюит дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны России впервые заявили об уничтожении российскими силами боевой машины РСЗО Т-122 «Sakarya» турецкого производства на Купянском направлении.

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Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ
Риттер: ВСУ не смогут наступать по всей линии фронта из-за нехватки ресурсов
12 сентября 2023, 14:49

Фото: iStock/Tomas Ragina

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли смогут продолжать контрнаступление из-за нехватки ресурсов. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Риттер отметил, что по всей линии боевых действий у украинских войск наблюдается серьезное истощение запасов. Он подчеркнул, что на данный момент все политики и военные эксперты, которые ранее верили в успех плана киевских властей, понимают, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса украинского лидера Владимира Зеленского мобилизуют в армию. По словам Кивы, планируется призвать около пятидесяти тысяч полицейских, что является четвертью всего личного состава украинской полиции.

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#контрнаступление
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Экс-разведчик США Риттер: Россия может начать полномасштабное наступление
12 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ имеют возможности и силы для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

При этом он подчеркнул, что основным приоритетом России в проведении СВО является минимизация потерь среди российских военных.

По словам Риттера, Россия в состоянии поставить Украину в довольно сложное положение. Таким образом, после краха украинского контрнаступления ВСУ могут быть вытеснены на другой берег Днепра. Также он предположил, что ВС РФ могут пойти на Одессу, если такое решение будет принято в Москве.

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#россия
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#вс рф
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Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Кива: в офисе Зеленского решили мобилизовать 50 тысяч полицейских в ряды ВСУ
12 сентября 2023, 13:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса украинского лидера Владимира Зеленского мобилизуют в армию.
По словам Кивы, планируется призвать около пятидесяти тысяч полицейских. Сообщается, что это четверть всего личного состава украинской полиции. 

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. 

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Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Полковник Макгрегор: у России выигрышная комбинация в конфликте на Украине
12 сентября 2023, 13:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор подчеркнул, что когда РФ захочет, она начнет свое наступление для вытеснения ВСУ. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.

Макгрегор добавил, что в этом конфликте Киев очень сильно проигрывает.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась.

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Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте

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#страны
#нато
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#киев
#рф
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Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте
12 сентября 2023, 12:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Украинский лидер отметил, что также обсуждались вопросы по возведению укреплений и усилению украинских войск. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Глава российского государства также сообщил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. 

Ранее глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова выразила уверенность в том, что в настоящий момент перспектив одержать победу у ВСУ не наблюдается.

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#украина
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Путин ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине
Путин: РФ не может прекратить военные действия, пока Украина в контрнаступлении
12 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
«Они будут контрнаступать, а мы скажем: «а мы прекращаем». Мы же не троцкисты», — пояснил российский лидер.

Напомним, Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась. При этом уничтожены 543 вражеских танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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#лидер
#всу
#путин
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В Минобороны РФ опровергли заявления ВСУ о закреплении в Опытном
12 сентября 2023, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украинские штурмовые подразделения несут большие потери при попытках закрепиться в районе посёлка Опытное в ДНР, сделать они этого не могут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 1 армейского корпуса (АК) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Уточняется, что штурмовики ВСУ теряют огромное число бойцов и не могут закрепиться или продвинуться в Опытном, несмотря на постоянные заявления киевских властей о получении частичного контроля над поселком.

В министерстве подчеркнули, что передвижение украинских войск оперативно выявляется российской разведкой и дронами, после чего им наносится огневое поражение. Таким образом, ВС РФ уверенно отражают вражеские попытки атаки и удерживают уверенный контроль над населенным пунктом.

Накануне в Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки.

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#вс рф
#минобороны
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Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ
Путин: Россию провоцируют на удары по атомным объектам Украины
12 сентября 2023, 11:31

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ в ходе боестолкновения на территории РФ смогла захватить в плен украинских диверсантов. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, задача ДРГ заключалась в том, чтобы подорвать ЛЭП у атомной электростанции и нарушить деятельность энергетической установки. кроме того, Путин отметил, что на допросе они признались – готовили их британские инструкторы. 
 
«Как будто они провоцируют РФ на удары по атомным объектам на Украине», - допустил Путин. 

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.

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