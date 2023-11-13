В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС

Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ продолжают идти в штурмы и осуществляют попытки вылазки в составе диверсионных групп. Российские бойцы отражают атаки противника и отбрасывают боевиков от границы. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, как был ликвидирован «лучший танкист» ВСУ.