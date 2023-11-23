В Минобороны заявили о поражении узла связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

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Российские силы нанесли массированный удар, уничтожив склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что российским огнем ликвидирована живая сила и техника противника в 112 районах.
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Элина Позднякова