В Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

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В Минобороны заявили, что 29 августа в небе над Брянской областью российскими силами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, дежурные средства российской противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотник в небе над Брянской областью.
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