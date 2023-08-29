В Минобороны заявили о пресечении атаки БПЛА ВСУ над Чёрным морем

Фото: iStock/NiseriN
В небе над Чёрным морем российскими силами сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что вражеский беспилотник был перехвачен российскими силами и рухнул в акватории Черного моря.
Читайте также:
МО РФ: Морская авиация РФ сбила украинский БПЛА над Чёрным морем
ВС России уничтожили украинский эшелон с боеприпасами
Минобороны: Над Тульской областью сбиты два украинских беспилотника
Элина Позднякова