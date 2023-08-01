В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на гражданские суда РФ

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В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ совершили попытку атаки на российские гражданские транспортные суда с помощью трех безэкипажных катеров в Черном море.
«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что корабли ВМФ, которые сопровождали гражданские суда выявили вражеские катера и ликвидировали их. Таким образом, попытка атаки была пресечена.
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