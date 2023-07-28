В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на Времевском выступе в ДНР

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Российские военные отразили атаку ВСУ на Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ», - сообщает оборонное ведомство России.
При этом добавляется, что российскими силами ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
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Элина Позднякова