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Военные ВС России предлагают военным ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск начали призывать украинских военных сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, пишет РИА Новости.
Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке, пишет Daily Beast.
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«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие: правительство их фашистское заставляет народ. Хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к женам и детям», —заявил военный с позывным «Бага».
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Мария Фирсова