В Минобороны Украины признали удар Киева по Крымскому мосту осенью 2022 года

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту лежит на властях Киева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«273 дня как [мы] нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Маляр.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись 7 железнодорожных цистерн с топливом. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов.
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