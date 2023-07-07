В Минобороны Украины призвали соблюдать тишину вокруг наступления ВСУ

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала местные Telegram-каналы не передавать информацию с передовой в онлайн режиме, так как сразу после таких сообщений российские силы «накрывают» подразделения ВСУ.
Таким образом, Маляр призывает местные СМИ не передавать информацию с передовой в онлайн режиме, так как это вредит украинским военным.
Тем временем Минобороны Украины выпустило очередной ролик под названием «Молчание – золото», призвав соблюдать информационную тишину вокруг контрнаступления ВСУ.
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«Наших накрывают сразу после этого. Такова специфика нашего врага. Только после обнародования информации официальными спикерами – Генштаба, ОСУВов, Минобороны», - рассказала Маляр.
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Элина Позднякова