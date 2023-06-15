В Минобороны Украины раскрыли подробности контрнаступления ВСУ

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«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружении. Враг изо всех сил старается не допустить продвижения наших войск», - сообщила Маляр в своем Telegram-канале.
При этом на Бердянском направлении бои идут около Макаровки.
Также боевые действия продолжаются на Мариупольском направлении в районах Новоданиловки и Новопокровки. По словам Маляр, значительного продвижения у ВСУ нет ни на одном из направлений контрнаступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ встретили отчаянное сопротивление ВС РФ при своем контрнаступлении.