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В Минобороны Украины раскрыли подробности обучения ВСУ в Испании

Министр обороны Украины Резников рассказал, чему ВСУ учатся в Испании
26 июля 2023, 20:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл подробности обучения украинских военных в Испании, он уточнил, что оно проходит в городе Толедо, а занятия проходят по трем направлениям.
По его словам, украинские военные обучаются в тренировочном центре в испанском городе Толедо. Там их обучение проходит по трем направлениям.

«Планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию», - уточнил Резников.


Ранее власти Испании заявляли, что могут обучить порядка двух тысяч украинских военных. В стране имеются для этого все ресурсы.

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#Испания
#Украина
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Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову
26 июля 2023, 20:23

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, что целью ракетного удара ВС РФ в среду 26 июля был Староконстантинов в Хмельницкой области.
По словам Юрия Игната, в Староконстантинове произошло три серии взрывов.
 
Там находится аэродром и базируются украинские Су-24М, совершающие запуски ракет Storm Shadow. Данных о том, какой ущерб нанесён военным объектам ВСУ в результате удара, пока нет.
 
Масштабная воздушная тревога на Украине продолжается уже более 2 часов.
 
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#Хмельницкая область
#ВСУ
#СВО
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В Киеве прогремел мощный взрыв
26 июля 2023, 20:08

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в столице Украины - Киеве. Об этом сообщают украинское издание «Клименко тайм»
«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что воздушная тревога в Киеве звучит уже более двух часов. Станции киевского метро «Арсенальная», «Крещатик» и «Выдубичи» работают в режиме укрытия.

Также сообщается, что в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской областях также зафиксированы взрывы, также работает ПВО. При этом воздушные силы Украины предупреждали о полете российских ракет «Кинжал» в сторону Киевской области. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела целая серия мощных взрывов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил данную информацию.

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#взрыв
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В США заявили о новом этапе украинского конфликта из-за успехов ВС РФ
Экс-разведчик США Риттер: успехи ВС РФ приведут к деэскалации конфликта на Украине
26 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/JARAMA

Конфликт на Украине переходит в новую фазу из-за успехов российских военных на линии соприкосновения. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он подчеркнул, что на данный момент нет доступных путей урегулирования конфликта, так как украинское руководство отказывается от проведения мирных переговоров с Россией. При этом ВСУ несут колоссальные потери при проведении контрнаступления, которое оказалось провальным, заключил Риттер.

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#ВСУ
#контрнаступление
#ВС РФ
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ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на 2,7 км на Краснолиманском направлении
26 июля 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные смогли прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь нее почти на три км на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, продвижение российских сил составило до трех километров по линии соприкосновения и 2,7 км в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, российские военные отразили четыре вражеских атаки в районах Червоной Дибровы и Райгородки в ЛНР и Серебрянского лесничества, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Также противник лишился живой силы и вооружения в районах Нововодяного в ЛНР, а также Торского, Ямполовки и Григоровки в ДНР.

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#спецоперация
#Краснолиманские направление
#ВС РФ
#ВСУ
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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении в сторону Работино
26 июля 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

За минувшие сутки российские военные отразили атаку ВСУ, которые пытались прорвать оборону на Запорожском направлении в сторону населенного пункта Работино. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также российские военные нанесли авиационный и артиллерийский огонь по подразделениям украинской армии около Малой Токмачки, Яблокова и Работина в Запорожской области. При этом в районе Луговского уничтожена вражеская диверсионно-разведывательная группа.

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#спецоперация
#Минобороны РФ
#ВСУ
#атака
#ВС РФ
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Российские силы отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ ликвидировали более 190 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
26 июля 2023, 15:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины терпят сокрушительное поражение на Краснолиманском направлении, говорится в сводке Минобороны РФ.
«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Российские силы также пресекли деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Терны, в Новолюбовке ликвидировали склад боеприпасов, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три установки «Гвоздика», а также уничтожили более 190 украинских боевиков.  

Ранее Андрей Марочко заявил, что в Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий. При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

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#Минобороны РФ
#Краснолиманское направление
#ВСУ
#СВО
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Западное СМИ опозорилось, выставив полыхающий Leopard за российский танк
Читатели The Sun высмеяли новость западного издания, в которой горит, якобы, русский танк
26 июля 2023, 15:17

Фото: iStock/dr_evil

Читатели британского издания The Sun высмеяли западное СМИ, которое опубликовало новость с горящим русским танком.
Полыхающий русский танк, на деле, оказался немецким Leopard, который разнесли российские БПЛА «Ланцет».  

«Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!», - с иронией подметил один из онлайн-пользователей.  

«Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, держа людей за идиотов?», - задался справедливым вопросом второй.  

«И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых «русских» танков на самом деле не русские?», - подытожил третий.     

Ранее журналист Эрик Нурдберг заявил, что Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет». По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.

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#Западные СМИ
#Российский танк
#Ланцет
#Leopard
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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки отразили атаку ВСУ в направлении Работино на Запорожском направлении
26 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/vladj55

На Запорожском направлении отражена атака противника в направлении Работино. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отметили продвижение российских подразделений в районе населенного пункта Сергеевки в ЛНР.

ВС РФ зашли в глубину обороны противника на 2,7 км. Военнослужащие России продолжили наступление в указанном направлении. В ходе отражения атаки ВСУ, подразделения ВС РФ уничтожили 22 танка. 

В ведомстве также сообщили, что более 100 военнослужащих Украины были уничтожены в результате ведения боя за минувшие сутки. 

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#Минобороны
#Россия
#ВСУ
#ВС РФ
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ВСУ ежемесячно теряют в боях до десяти тысяч беспилотников
Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч БПЛА
26 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные теряют в боях около тысячи беспилотников ежемесячно, заявил министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров. Об этом передает газета Washington Post, приводя и другие данные, согласно которым, это число достигает десяти тысяч.
«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц», - говорится в статье.

При этом Федоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект. Хотя и отмечает, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем. Однако, по его словам, сейчас безопасность Киева представляет приоритетную важность.

Также, согласно материалам издания, Минобороны Украины передаёт российские РЭБ иностранным производителям БПЛА для изучения, так как в настоящее время они являются самыми совершенными из всех.

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#ВСУ
#БПЛА
#спецоперация
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