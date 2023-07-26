В Минобороны Украины раскрыли подробности обучения ВСУ в Испании

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Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл подробности обучения украинских военных в Испании, он уточнил, что оно проходит в городе Толедо, а занятия проходят по трем направлениям.
По его словам, украинские военные обучаются в тренировочном центре в испанском городе Толедо. Там их обучение проходит по трем направлениям.
Ранее власти Испании заявляли, что могут обучить порядка двух тысяч украинских военных. В стране имеются для этого все ресурсы.
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«Планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию», - уточнил Резников.
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Элина Позднякова