В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, однако идёт по плану. Об этом сообщает CNN.
Резников отметил, что не каждое контрнаступление должно быть быстрым. При этом он назвал трудности, с которыми сталкиваются ВСУ при попытках прорвать российскую оборону.
Он также объяснил, что украинские военные были вынуждены голыми руками расчищать от мин тропы через поля, отметив, что российская оборона имеет серьезные заминированные зоны безопасности, через которое крайне трудно прорваться.
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«Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал Резников.
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Элина Позднякова