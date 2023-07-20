Минобороны Украины: Идущие в порты РФ суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

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Согласно сообщению, с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России, будут рассматриваться Украиной, как перевозящие военные грузы. Также предупреждается об угрозах, соответствующим такой деятельности.
Напомним, 19 июля в Минобороны России заявили, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.
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