В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске

Фото: Фотобанк Московской области
Минобороны РФ заявило об попытках ВСУ прорвать оборону около Артемовска
Бойцы ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, попытки украинских военных имеют связь с неудачами, которые были замечена в рамках начавшегося контрнаступления. Уточняется, что ВСУ столкнулись с колоссальными потерями на Южнодонецком направлении.
Также отмечается, что штурмовые отряды ВСУ, в общей сложности, предприняли восемь попыток наступления. Их удалось зафиксировать в районе Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки, Клещеевки, а также на западной окраине Артемовска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине оценили влияние затопления на контрнаступление ВСУ.
По данным оборонного ведомства, попытки украинских военных имеют связь с неудачами, которые были замечена в рамках начавшегося контрнаступления. Уточняется, что ВСУ столкнулись с колоссальными потерями на Южнодонецком направлении.
«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», - подчеркнули в Минобороны.
Также отмечается, что штурмовые отряды ВСУ, в общей сложности, предприняли восемь попыток наступления. Их удалось зафиксировать в районе Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки, Клещеевки, а также на западной окраине Артемовска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине оценили влияние затопления на контрнаступление ВСУ.
Татьяна Лаврова