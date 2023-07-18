В Минобороны заявили о предотвращении атаки 28 БПЛА на Крым

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Минувшей ночью российские силы успешно пресекли попытку атаки 28 украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, в ночь на 18 июля киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку на Крым, используя 28 беспилотников.
При этом уточняется, что при попытке атаки беспилотниками никто не пострадал, разрушений на земле также нет.
Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА на Крым сообщал губернатор полуострова Сергей Аксенов.
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«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Напомним, ранее об отражении атаки БПЛА на Крым сообщал губернатор полуострова Сергей Аксенов.
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Элина Позднякова