В Минобороны заявили об уничтожении резервов ВСУ

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По информации российского оборонного ведомства, названная цифра не включает число погибших в результате удара ВС РФ в глубину украинской территории. Для уничтожения дислокаций противника, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности и авиацию.
В ведомстве заявили о том, что украинские формирования потеряли более 800 человек и 20 танков на Запорожском направлении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что резервы ВС РФ перешли в контрнаступление на Запорожском направлении.