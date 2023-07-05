В МО РФ назвали враньем слова адмирала Радакина о потерях российской армии

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В Минобороны РФ заявили, что слова британского адмирала Тони Радакина, давшего свою оценку потерям бронетехники ВС России в зоне спецоперации, обескураживают масштабом вранья. Об этом пишет НСН.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что другие военачальники Великобритании наоборот говорят об опустошении оружейных запасов ВСУ и уничтожения сотен единиц боевой техники.
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Диана Аванесян