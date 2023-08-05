В морской зоне Севастополя обнаружен беспилотный катер

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Корабли Черноморского флота РФ обнаружили в прибрежной зоне Севастополя безэкипажный катер. В настоящее время военные пытаются его уничтожить.
Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация находится целиком под контролем российских моряков. Он призвал людей не поддаваться панике и пообещал, что движение малых судов будет в полном объеме восстановлено после 13 часов, когда будут сняты все ограничения.
Читайте также:
Развожаев: в районе Кара-Кобы в Севастополе сбит беспилотник
В Севастополе прогремели взрывы
В Севастополе рассказали о провокации в городе накануне Дня ВМФ
Александр Бойцов