В Курске средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ

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Курск ночью подвергся атаке украинских беспилотников
Попытку атаковать Курск предприняли ночью украинские беспилотники. Средства ПВО успешно отразили атаку. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Никто не пострадал.
Целью одного из беспилотников стал аэродром. Ещё один БПЛА оказался в 100 м от российской границы рядом с международным пунктом пропуска «Крупец».
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы. В Одесской области, как и на большей части территории Украины, объявили воздушную тревогу.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы. В Одесской области, как и на большей части территории Украины, объявили воздушную тревогу.
Мария Фирсова