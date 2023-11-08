В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки контрактников

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Заключившие контракт с Минобороны РФ получают не только единовременные и ежемесячные выплаты, но и те, которые положены за особые заслуги. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Предоставление мер социальной поддержки военнослужащим по контракту закреплено в законодательном порядке. Кроме основных единовременных и ежемесячных выплат, военнослужащие также могут получить выплаты за особые заслуги», - отметила Лобышева.
По ее словам, на законодательном уровне приняты решения, благодаря которым члены семей мобилизованных и добровольцев могут получать все меры поддержки в местах получения услуги. Лобышева уточнила, что данные меры имеют особую важность, когда родственники прописаны в разных местах.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.
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