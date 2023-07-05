Замгенсека НАТО Джоанэ опроверг скорое нападения на Запорожскую АЭС

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Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.
«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.
По его словам, в альянсе обеспокоены возможными провокациями на ЗАЭС, однако не видят реальной угрозы скорого нападения с одной из конфликтующих сторон.
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Элина Позднякова