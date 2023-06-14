В НАТО заявили, что наступление ВСУ стало испытанием для Киева

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«Наступление стало испытанием», — цитирует агентство слова Столтенберга.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало о продолжающемся наступлении войск ВСУ на Времевском выступе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.