В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

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В Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«1 сентября около 21.15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дружными российскими силами противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова