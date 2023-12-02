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В небе над Краснодаром сработала система ПВО

Mash: предположительно над Краснодаром сработала система ПВО
02 декабря 2023, 19:59
Фото: РИА Новости/РИА Новости

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В Краснодаре слышны взрывы, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Издание отмечает, что жители города услышали звуки взрывов и заметили в небе следы от снарядов ПВО и вспышки. Об этом сообщили жители Юбилейного, Фестивального микрорайонов и Прикубанского округа.

В настоящее время руководство города не прокомментировало данную ситуацию.


Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли попытку атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты С-200, которые были переоборудованы для уничтожения наземных целей.

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#спецоперация
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Российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем
02 декабря 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские дежурные системы противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200.
Вечером, 2 декабря, жители Краснодара услышали громкие звуки, схожие с теми, которые возникают при работе средств ПВО. В некоторых припаркованных автомобилях даже сработала сигнализация. В местных телеграм-каналах и мессенджерах появились сообщения о том, дежурные средства ПВО отработали по двум воздушным целям. Ракеты были запущены с подконтрольной ВСУ части Запорожской области, пролет был между Бердянском и Мариуполем.

Позже министерство обороны РФ опубликовало официальный комментарий, согласно которому около 18:00 две переоборудованные для стрельбы по наземным целям ракеты С-200 были сбиты силами ПВО над акваторией Азовского моря.

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#ракеты
#рф
#пво
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области
02 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что удар пришелся по местному агропромышленному предприятию. В результате обстрела выбиты стёкла в окнах хозяйственной постройки. Также повреждены два частных автомобиля. Роман Старовойт пообещал, что собственникам транспортных средств будет оказана материальная помощь. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

Также руководитель области написал, что с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас в районе деревни Елизаветовка. В результате срабатывания взрывного устройства жертв и разрушений нет. 

Отчаявшись добиться какого-либо успеха на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, нанося удары по мирным населенным пунктам и объектам на территории России.

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#удар
#курская область
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Мирошник: Контакты Москвы и Киева по вопросу обмена пленными продолжаются
02 декабря 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины. Об этом заявил посол по особым поручениям по военным преступлениям Украины МИД РФ Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Соловьёв Live» дипломат сообщил, что по-прежнему существует взаимодействие между уполномоченными лицами, также как и специальные списки, но такую работу не следует анонсировать. Процесс переговоров идет постоянно с той или иной степенью интенсивности, добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили военнослужащих своих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и Лубинец посетили 238 пленных солдат — по 119 с каждой стороны.

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#украина
#россия
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В США раскрыли, от какого российского оружия ВСУ несут наибольшие потери
MWM: Украина несёт большие потери из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
02 декабря 2023, 15:50

Фото: iStock/Dragunov1981

Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что потери ВСУ значительно увеличились после того, как российские войска начали использовать системы «Искандер-М». Причём, осуществляется одновременный запуск нескольких снарядов по конкретной цели. 

Вместе с тем издание сообщает, что украинские ПВО стремительно истощается, что позволяет российским военным более эффективно наносить ракетные удары. Также на успехах армии РФ сказались возросшие объёмы производства вооружения. 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен осуществлять запуски как баллистических, так и крылатых ракет на расстоянии до 500 километров. Снаряды практически неуязвимы для систем противовоздушной обороны. При этом крылатые ракеты способны огибать рельеф местности и перемещаться на максимально низких высотах.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#вооружение
#ракета
#пво
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины
02 декабря 2023, 14:43

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные за неделю нанесли 27 групповых комбинированных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Для атак использовалось высокоточное оружие, а также беспилотные летательные аппараты.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения оружия и артиллерийских боеприпасов, военным базам, скоплениям военной техники и складам горючего. Также поражались пункты дислокации частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все намеченные цели были успешно поражены.

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#военные
#всу
#вс рф
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В зоне СВО погибли герои клипа на песню «Тает лёд» группы «Грибы»
Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в зоне спецоперации
02 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/Boris Ipatov

Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, которые стали известны благодаря съёмкам в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба во «ВКонтакте».
Отмечается, что Степанов родом из Ухты. В зоне СВО он был помощником гранатомётчика стрелкового отделения. А Рочев – уроженец села Визинга. На фронте он служил пулемётчиком отделения морской пехоты. 

Уйба выразил свои соболезнования и отметил, что молодые люди были настоящими патриотами России. Они отстаивали интересы России, её свободу и независимость, рискуя своими жизнями. 

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#россияне
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В Госдуме ответили на заявления о тайных переговорах между Россией и Украиной
Депутат ГД Швыткин: Россия не проводит никаких тайных переговоров с Украиной
02 декабря 2023, 13:11

Фото: iStock/Diy13

Россия не ведёт и не может вести никаких тайных переговоров с Украиной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Гермасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы ведут тайные переговоры в обход возражений Владимира Зеленского и Белого дома. 

Однако Швыткин отметил, что со стороны России за все действия отвечают верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. 

Также депутат добавил, что у России совершенно иные задачи. Главное на данный момент – выполнить поставленные цели спецоперации. 

При этом Швыткин отметил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной. Но для их проведения нужно желание и согласие киевских властей, чего пока не наблюдается. 

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#россия
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#переговоры
#валерий залужный
#госдума
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Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления
Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причиной неудачи наступления Киева нехватку оружия
02 декабря 2023, 12:20

Фото: istockphoto/JARAMA

Причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус.
Во время презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» в эфире YouTube-канала The Washington Post, он напомнил, что Соединенные Штаты долго не соглашались передать Украине танки Abrams A1, что в свою очередь затянуло поставку Германией танков Leopard. 

Также экс-глава ЦРУ отметил, что долго откладывалось принятие решения о поставках Киеву кассетных боеприпасов, ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. Это предопределило полное господство России в воздухе, что сделало невозможным прорыв российской линии обороны.

Кроме того, Петреус отдал должное эффективности и грамотному построению российских оборонительных рубежей, особо выделив создание многочисленных и обширных минных полей, которые зачастую даже не давали возможности ВСУ приблизиться к первой линии обороны ВС РФ.

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#вс рф
#украина
#киев
#поставки
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Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву
Telegraph: Германия хочет уменьшить вклад в фонд мира для военной помощи Украине
02 декабря 2023, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Правительство Германии стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе сохраняется надежда на согласование 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. 

Издание отмечает, что существует два пути предоставления военной помощи стране: либо путём финансовых взносов, либо в виде прямых поставок вооружения. 

Германия выразила желание сократить вклад в фонд, ссылаясь на ранее оказанную Украине помощь. 

При этом французское правительство обратилось к Европейскому фонду мира с требованием прекратить поставки вооружения из запасов стран-членов. Вместо этого страна предлагает отдать предпочтение совместным закупкам у европейских производителей вооружения. 

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#евросоюз
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