В небе над Крымом сбито 11 украинских БПЛА

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В небе над Крымом средствами противовоздушной обороны предотвращена атака 11 украинских беспилотников, написал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», - прокомментировал ситуацию Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают все профильные службы и призвал граждан сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.
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